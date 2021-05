Actualidade

O Ministério da Defesa australiano está a rever o contrato de concessão do porto de Darwin a uma empresa chinesa para avaliar se põe em perigo a segurança da Austrália, foi noticiado no domingo.

O ministro da Defesa australiano Peter Dutton confirmou que o Ministério está "a analisar opções que são do interesse nacional" australiano, embora não tenha dito se estas podem incluir o cancelamento forçado do investimento, de acordo com o jornal Sydney Morning Herald.

Os peritos em segurança e a oposição questionaram repetidamente o concurso de 99 anos para o porto de Darwin, no norte da Austrália, assinado em 2015 entre o governo do Território do Norte e a empresa bilionária chinesa Ye Cheng's Landbridge, por 506 milhões de dólares australianos (325 milhões de euros).