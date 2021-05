Actualidade

O investigador e académico Paulo Mendes Pinto apontou hoje como grande desafio a afirmação do português como língua de ciência, unindo regiões que serão centrais para as grandes questões de desenvolvimento no século XXI.

"Algumas das temáticas mais importantes hoje e ao longo de todo o século XXI, ligadas às questões sociais, ao desenvolvimento, à economia e à ecologia, serão centrais em geografias onde a lusofonia é muito presente", disse Paulo Mendes Pinto.

O investigador e docente da Universidade Lusófona falava à agência Lusa em antecipação à conferência "O português como língua de ciência e de cultura", que se realiza, em Lisboa, na próxima quarta-feira, quando se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, proclamado em 2019 pela UNESCO.