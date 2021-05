Actualidade

O português Frederico Morais qualificou-se hoje para os oitavos de final do campeonato em Margaret River, na Austrália, quarta etapa do circuito mundial de surf, depois de ter superado a repescagem.

O surfista natural de Cascais avançou para os 'oitavos' ao superar o brasileiro Adriano de Souza, que somou 12,3 pontos (5,6 e 6,7), contra 14,5 (7,17 e 7,33) do português, indo este agora disputar o acesso aos quartos de final frente ao australiano Ryan Callinan, 11.º da hierarquia.

Antes, 'Kikas' já tinha superado a ronda de repescagem, ao contabilizar 12,43 pontos (6,73 e 5,7) no segundo 'heat', que terminou atrás do brasileiro Deivid Silva (13,03) e ditou a eliminação do australiano Reef Heazlewood (10,77).