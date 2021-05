Actualidade

O Comité Olímpico de Portugal (COP) lamentou hoje o esquecimento político com o desporto, admitindo que o setor está entregue à sua sorte, após as reduções de apoio do financiamento do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Em comunicado, o COP deu conta da redução entre os 10 e 15% dos montantes propostos para financiamento às federações desportivas nacionais, por parte do IPDJ, "em termos de praticantes e volume financeiro, sem prejuízo de uma reavaliação dos apoios a ocorrer em setembro".

O organismo olímpico acrescentou que "a realidade ora consumada" era "por demais previsível", devido "à dependência financeira da administração pública desportiva das receitas dos jogos sociais", e que tinha sido alvo de alertas anteriores, nomeadamente na discussão do Orçamento do Estado para 2021.