Actualidade

A gigante europeia de pastelaria industrial Biscuit International anunciou hoje a conclusão da aquisição da Dan Cake Portugal, no âmbito da sua estratégia de reforço de posição no mercado europeu do setor.

"Esta aquisição integra-se na estratégia de crescimento da Biscuit International (BI), incluindo a expansão orgânica e externa do seu portfólio e da sua presença geográfica, reforçando a posição da BI no mercado europeu de pastelaria industrial de marca própria", refere a empresa em comunicado.

O negócio de compra da Dan Cake Portugal - uma empresa familiar portuguesa fundada em 1978, com sede em Lisboa, operações industriais na Póvoa de Santa Iria e em Coimbra e um dos maiores produtores de biscoitos e bolos no país - tinha sido anunciado em fevereiro passado.