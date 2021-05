Actualidade

A Eni e a Santos assinaram hoje em Perth, na Austrália, um memorando de entendimento (MoU) para a procura de novas áreas de colaboração no norte da Austrália e em Timor-Leste, anunciaram as petrolíferas italiana e australiana.

O MoU não vinculativo assinado pela Eni Australia Limited e a Santos assenta na procura conjunta de oportunidades de cooperação em áreas de interesse como "otimizações, sinergias e partilha de infraestruturas entre o Projecto Barossa e o desenvolvimento do Evans Shoal, incluindo a potencial expansão do Darwin LNG, e opções para reestruturar e prolongar a vida de Bayu-Undan", esclarecem as companhias através de um comunicado.

Prevê-se ainda o potencial desenvolvimento conjunto de instalações de captura e armazenamento ou utilização de dióxido de carbono (CCUS), destinados a servir não só os ativos detidos pelas duas empresas, mas também abertos a quaisquer projetos de terceiros, interessados na área de Darwin.