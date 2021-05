Covid-19

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 3.203.937 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia em dezembro de 2019, de acordo com um balanço elaborado pela France-Presse com base em dados oficiais.

Mais de 152.737.970 casos de contágio foram oficialmente diagnosticados desde o início da crise sanitária.

Os dados têm como base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões realizadas posteriormente pelos organismos responsáveis pelas estatísticas em países como a Rússia, Espanha ou Reino Unido.