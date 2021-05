Ébola

O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo) declarou hoje o fim do 12.º surto de Ébola na história do país, que causou seis mortos, num total de 12 casos, na província oriental do Kivu Norte.

"A resposta a esta epidemia foi influenciada pela expansão da pandemia de covid-19, que não poupou o nosso país", disse o ministro da Saúde congolês, Jean-Jacques Mbungani.

Este último surto foi declarado em 07 de fevereiro e contou com casos nas cidades de Butembo, Byena, Katwa e Musienene, todas na região do Kivu Norte.