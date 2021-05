Actualidade

O Ministério da Administração Interna (MAI) autorizou hoje a promoção de 5.081 elementos da PSP, GNR e guardas-florestais, segundo os despachos publicados em Diário da República.

"As forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna podem promover 5.081 elementos este ano. Os despachos do ministro da Administração Interna que autorizam estas promoções foram hoje publicados em Diário da República, concretizando mais um passo no sentido da valorização dos profissionais das forças de segurança", refere em comunicado o ministério tutelado por Eduardo Cabrita.

Segundo o MAI, na Guarda Nacional Republicana estão autorizadas 2.892 promoções relativas a vagas do ano de 2020, na Polícia de Segurança Pública podem ser promovidos 2.095 polícias e estão ainda previstas 94 promoções para guardas-florestais.