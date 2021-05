Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) aplicou, em 2020, 574,7 mil euros em multas a instituições financeiras decorrentes de processos de contraordenação por infrações na comercialização de produtos bancários, segundo o Relatório de Supervisão Comportamental hoje divulgado.

"No decurso de 2020, o Banco de Portugal concluiu a apreciação, proferindo decisão sobre 55 processos de contraordenação, respeitantes a infrações de natureza comportamental. No contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 574.700 euros, dos quais 7.000 euros suspensos na sua execução", lê-se no documento.

As multas aplicadas dizem respeito aos processos de contraordenação encerrados no ano passado.