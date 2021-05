Actualidade

As contas de serviços mínimos bancários aumentaram 25% em 2020 para 129.586 no final de 2020, segundo o Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, hoje divulgado.

Em 2020, segundo o regulador e supervisor bancário, foram abertas 30.073 contas de serviços mínimos bancários e encerradas 4.115.

Qualquer pessoa pode ter uma conta de serviços mínimos bancários (pela qual paga por ano um valor baixo) se não for titular de outra conta de depósito à ordem.