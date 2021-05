Covid-19

A pandemia de covid-19 causou a morte de 1.227 jornalistas em todo o mundo, em 2020, disse hoje a Press Emblem Campaign (PEC), no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

A organização não governamental que anualmente monitoriza a morte de jornalistas no exercício da profissão esclareceu que mais da metade dos profissionais mortos com covid-19 eram latino-americanos (668), enquanto na Ásia ocorreram 281 mortes, na Europa 175, em África 56 e na América do Norte 47.

"É uma tragédia sem precedentes e uma grande perda para a profissão", disse o secretário-geral da PEC, Blaise Lempen, num comunicado.