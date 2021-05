Actualidade

O Irão negou hoje notícias difundidas no domingo pela televisão do Estado sobre uma eventual troca de prisioneiros com os Estados Unidos, no quadro das negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Uma fonte "bem informada", citada pela televisão de Estado iraniana disse no domingo que, "sob pressão do Congresso (...) e face à necessidade de apresentação de resultados imediata sobre o dossier Irão, os norte-americanos tinham aceitado o pagamento de sete mil milhões de dólares e a libertação de quatro cidadãos iranianos, em troca de quatro espiões dos Estados Unidos".

"As informações provenientes de 'fontes bem informadas' não se confirmam", disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Said Khatibzadeh durante uma conferência de imprensa.