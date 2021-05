Actualidade

A associação de produtores do setor hortofrutícola de Odemira (Beja) estimou hoje que, do universo de cerca de 10 mil trabalhadores das explorações agrícolas, portugueses e estrangeiros, três mil estão "insuficientemente bem alojados".

"É dentro desse universo de dez mil que a nossa melhor estimativa é de que três mil estejam insuficientemente bem alojados. Naturalmente que, dentro desses, uns estarão muito pior e outros estão razoavelmente melhor", disse o presidente da Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores de Odemira e Aljezur (AHSA), Luís Mesquita Dias.

A associação, que representa 30 empresas que ocupam cerca de dois mil hectares do Perímetro de Rega do Mira, aponta para uma "falta de dados importante" no que respeita ao número real de mão de obra no setor agrícola do concelho de Odemira.