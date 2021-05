Covid-19

Portugal é atualmente o país da União Europeia com menos mortes diárias atribuídas à covid-19 nos últimos sete dias por milhão de habitantes e o segundo com menos casos, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Com uma média de 39,72 novos casos diários por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal só está atrás da Finlândia, que apresenta uma média de 36,72 para o mesmo indicador.

No que toca à média de mortes com covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal tem a média móvel mais baixa, com 0,17 óbitos.