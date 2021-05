PRR

A Juventude Social-Democrata (JSD) defendeu hoje a criação de uma estrutura orgânica independente para fiscalizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que inclua representantes do Tribunal de Contas (TdC) e do Ministério Público.

Nesta estrutura, a JSD quer ainda ver elementos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), da Inspeção Geral de Finanças e de Organizações Não Governamentais especializadas.

A JSD defende que seja publicada no Portal da Transparência "toda a informação sobre os investimentos contratualizados, desde a fase de avaliação das necessidades até aos resultados de execução" e os parâmetros de análise da execução, para que seja possível monitorizá-la, pedindo ainda um reforço dos meios do TdC para a fiscalização.