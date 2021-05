Covid-19

As autoridades já identificaram no concelho de Odemira (Beja) um total de 22 situações de alojamento de trabalhadores agrícolas com deficiências, por falta de salubridade ou sobrelotação, revelou hoje o autarca local.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião de coordenação da 'task force' do concelho que acompanha a situação da covid-19, o presidente da câmara municipal indicou que foram "efetuadas, até ao momento, 22 vistorias, no total, a situações identificadas de menor salubridade", incluindo "obviamente algumas habitações em sobrelotação".

"Neste momento, as informações estão recolhidas, foi definido o procedimento de evacuação de algumas [dessas habitações] e de redução do número de habitantes noutros casos", acrescentou.