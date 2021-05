Covid-19

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e o príncipe Harry juntaram-se a estrelas da música pop num concerto solidário para apelar à vacinação global e generalizada contra a covid-19.

Várias celebridades e líderes políticos reuniram-se no domingo à noite para falar sobre a importância da equidade das vacinas no "Vax Live: The Concert to Reunite the World" (Vax ao Vivo: O Concerto para Unir o Mundo, em tradução livre), organizado pela Global Citizen, no Estádio SoFi em Inglewood, na Califórnia.

O evento de angariação de fundos será transmitido no dia 08 de maio nas estações ABC, ABC News Live, CBS, iHeartMedia e no YouTube.