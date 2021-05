Covid-19

O presidente da Câmara do Porto revelou hoje que os três locais da cidade onde, entre 21 de maio e 30 de junho, estarão instalados equipamentos de diversão vão ser vedados, sendo as entradas e saídas controladas através de pórticos.

A Câmara do Porto, aprovou hoje, por unanimidade, uma proposta de apoio ao setor das diversões itinerantes, isentando os empresários do pagamento de taxas e licenciamento, no valor 155 mil euros, e garantindo o policiamento e infraestruturação elétrica, até 30 mil euros, em três espaços: Rotunda Boavista, Fontainhas e Lordelo do Ouro, no período de 21 maio a 30 de junho.

No decurso da discussão deste ponto da ordem de trabalhos, Rui Moreira revelou, em resposta ao vereador do PSD, Álvaro Almeida, que, por forma a garantir a segurança de todos, os três espaços vão ser fechados com "grades", sendo instalados no local pórticos de entrada e saída, com entradas controladas, tal como se fez na edição de 2020 da Feira do Livro do Porto.