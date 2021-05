Actualidade

O Fórum para a Competitividade prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1% a 3% este ano, destacando como "principais obstáculos" a incerteza sobre o turismo, a "timidez do auxílio orçamental" e o atraso da 'bazuca' europeia.

"Para o conjunto do ano, a incerteza sobre o turismo permanece um dos principais obstáculos, para além da timidez do auxílio orçamental, do atraso nos fundos da 'bazuca' europeia e da incógnita do mercado de trabalho. Assim, o Fórum para a Competitividade espera um crescimento entre 1% e 3%, mesmo assim uma quebra entre 5% e 7% face ao PIB de 2019", lê-se na nota de conjuntura de abril.

Segundo refere, "o resultado desfavorável do primeiro trimestre condiciona o crescimento do resto do ano, quanto mais não seja por partir de uma base mais baixa", mas "o segundo trimestre deverá ser já de alguma recuperação".