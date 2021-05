Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) indicou hoje que aumentou em abril as compras de dívida na zona euro para 80.118 milhões de euros, contra 73.521 milhões de euros em março.

Estas aquisições, que ocorrem no quadro das medidas adotadas para enfrentar a crise causada pela pandemia, tinham sido de 59.914 milhões de euros em fevereiro e de 53.046 milhões em janeiro.

De acordo com os dados citados pela agência Efe, o BCE comprou até agora títulos no valor de 1.017.841 milhões de euros, no âmbito do programa destinado a atenuar os efeitos da pandemia.