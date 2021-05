PRR

O Fórum para a Competitividade considera que o Governo confessa implicitamente no Programa de Estabilidade 2021-2025 que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "não servirá para praticamente nenhuma melhoria" no potencial de crescimento da economia portuguesa.

Comparando as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) inscritas no Programa de Estabilidade 2021-2025 com as constantes dos programas de estabilidade apresentados em abril de 2018 e abril de 2019, o Fórum constata que estes últimos "terminam ambos em 2,1%", sendo o novo valor apresentado este ano pelo Governo "de 2,2%, apenas uma décima acima daqueles".

"Daqui podem-se extrair duas conclusões", sustenta: "O próprio Governo considera que o PRR não vai ter qualquer impacto visível no potencial de crescimento da economia portuguesa, uma clara confissão antecipada de fracasso", e "persiste a falta de ambição", já que o país precisa "de crescer a 3%".