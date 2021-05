Covid-19

Mais de 100 jornalistas foram despedidos em Portugal desde o início da pandemia de covid-19, que agravou problemas num setor já com dificuldades de sustentabilidade, alertou hoje a presidente do Sindicato dos Jornalistas.

"No caso português as previsões não são boas. É um setor que já tinha muitos problemas de sustentabilidade, que foram agravados com a pandemia, e que agora enfrenta despedimentos coletivos, 'lay-off', empresas com dificuldades", deu conta a presidente do sindicato, Sofia Branco.

A responsável falava, na cidade da Praia, no âmbito de uma conferência/debate sobre o jornalismo em tempos de pandemia, organizado pela Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), para assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que hoje se assinala.