Actualidade

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SEF) marcou uma greve parcial, com início em 17 de maio e duração de 30 dias, reivindicando o Estatuto profissional e alegando que a "população espera resposta dos tribunais", divulgou hoje o SEF.

Em comunicado, o SFJ precisa que convocou uma greve de uma hora diária de trabalho, entre as 10:00 e as 11:00, com início a 17 de maio, tendo uma duração de 30 dias, pelo que termina em meados de junho.

"A greve não é contra nenhuma classe, nem contra os cidadãos, mas em defesa dos funcionários judiciais. Os funcionários judiciais são o rosto da justiça, quando se entra num tribunal", justifica o SFJ, a propósito da greve agora anunciada.