Moçambique/Dívidas

Várias organizações de direitos humanos na África Austral exigiram hoje na capital sul-africana, Pretória, a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, detido na África do Sul por fraude e corrupção.

"O propósito da manifestação frente à embaixada [de Moçambique] foi o de dissuadir o Estado moçambicano de quaisquer negociações para prevenir a extradição, ou para demorar, por um lado, e, por outro, para uma extradição que não seja para os Estados Unidos", explicou, em declarações à Lusa, Adriano Nuvunga.

O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), a organização não-governamental que atualmente dirige a organização moçambicana Fórum para a Monitoria do Orçamento (FMO), organizadora do evento, adiantou que, nesse sentido, foi entregue uma "longa carta" a um dos secretários da representação diplomática moçambicana, na ausência do embaixador de Moçambique em Pretória.