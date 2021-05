Novo Banco

O Fundo de Resolução considera que tem cumprido todos os deveres para minimizar o impacto nas finanças públicas do Novo Banco e que os montantes pagos são "apropriadamente demonstrados".

O Tribunal de Contas (TdC) divulgou hoje o relatório da auditoria ao Novo Banco, que inclui a pronúncia de várias entidades sobre o dito na auditoria, caso do Fundo de Resolução, que mostra discordar de algumas conclusões da auditoria e de sugestões que o Tribunal de Contas lhe deixa.

Entre as várias recomendações que o TdC deixa é que o "Fundo de Resolução tem o dever de exigir" a demonstração do cálculo do défice de capital" do Novo Banco, que origina as injeções públicas de capital.