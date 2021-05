Actualidade

A Casa do Artista, em Lisboa inaugura na quinta-feira uma exposição retrospetiva de fotografias do ator Ruy de Carvalho, de 94 anos, que faz parte do elenco da peça "A Ratoeira", atualmente em cena no teatro Armando Cortez, desta instituição em Lisboa.

A exposição "Retratos Contados de Ruy de Carvalho" é comissariada por Nélson Mateus, amigo do ator, e inclui fotos desde a infância de Ruy de Carvalho até algumas efetuadas "há semanas atrás", designadamente dos vários prémios que recebeu, bem como de condecorações do Estado português.

Nélson Mateus realçou, em declarações à agência Lusa, um conjunto de fotografias de autoria de Pedro Homem Cardoso, e o texto final da exposição de autoria da escritora Alice Vieira, "amiga, desde a infância", de Ruy de Carvalho.