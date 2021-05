Cimeira Social

O PCP anunciou hoje a realização de uma jornada sobre emprego e direitos dos trabalhadores, dias antes da Cimeira Social da União Europeia, no Porto, considerando necessário romper com as políticas europeias que intensificam e agravam desigualdades sociais.

"O PCP considera que a realização da chamada Cimeira Social deve constituir um momento para afirmar a necessidade de romper com as políticas de intensificação da exploração e de agravamento das desigualdades sociais promovidas pela UE [União Europeia]", defende o partido, numa nota enviada à imprensa.

Sob o lema "Em defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores, contra a exploração - Não às imposições da União Europeia", o PCP vai organizar de 04 a 07 de maio um conjunto de iniciativas, entre as quais, conferências, audições, encontros e visitas, nos distritos de Braga, Bragança, Lisboa, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.