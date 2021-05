Actualidade

A revisão do contrato de concessão de serviço público da RTP entrou hoje em consulta pública "até fim do mês de maio", disse à Lusa o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

"Hoje abriu a consulta pública para a revisão do contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão", disse o governante, salientando que o envio de sugestões, críticas ou contributos decorrerá até final desde mês.

O contrato de concessão da RTP foi celebrado em 2015 e tem a duração de 16 anos, sendo que "deve ser revisto de quatro em quatro ou quando o Governo considerar oportuno", referiu Nuno Artur Silva.