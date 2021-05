Actualidade

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas declarou hoje que as democracias ocidentais devem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a paz, estabilidade política e a prosperidade económica.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava no Instituto da Defesa Nacional (IDN), em Lisboa, durante a cerimónia de apresentação do livro "70 anos de Portugal na Aliança Atlântica".

"As democracias ocidentais devem à NATO a paz que as envolve, a durabilidade dos seus sistemas políticos e a prosperidade dos seus modelos sócio económicos. Falar hoje da NATO é, por isso, reafirmá-la como pilar insubstituível da ordem liberal", defendeu o chefe de Estado.