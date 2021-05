Novo Banco

A nova injeção de capital no Novo Banco ainda não está "totalmente definida" estando a ser trabalhada com várias entidades, como o Ministério das Finanças, disse hoje o vice-governador do Banco de Portugal (BdP), Luís Máximo dos Santos.

"Neste momento ainda não há uma situação totalmente definida" disse Máximo dos Santos sobre a nova injeção de capital no Novo Banco, durante uma conferência de imprensa, no BdP, em Lisboa.

O vice-governador do BdP, que é presidente do Fundo de Resolução, disse que o fundo "não tem fundos suficientes para cumprir as suas obrigações" por ter sido constituído em 2012 e as contribuições serem reduzidas, estando o processo ainda a decorrer.