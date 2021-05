Actualidade

O Estoril Praia garantiu hoje o regresso à I Liga de futebol, na qual tinha participado pela 26.ª e última vez em 2017/18, face ao desaire da Académica na receção ao Arouca, na 31.ª jornada da II Liga.

Com três rondas por disputar, a formação 'canarinha' soma 66 pontos, contra 59 do Vizela, segundo classificado, também em posição de subida automática, e 56 do Arouca, que ganhou por 1-0 e ascendeu ao terceiro posto, que apura para um 'play-off' com o 16.º da I Liga.

O conjunto de Bruno Pinheiro, que conta 19 vitórias, nove empates e três derrotas, assegurou o regresso ao convívio com os 'grandes', repetindo 1944/45, 46/47 a 52/53, 75/76 a 79/80, 81/82 a 83/84, 91/92 a 93/94, 2004/05 e 2012/13 a 2017/18.