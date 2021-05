Covid-19

O Brasil contabilizou 983 mortos e 24.619 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, números que elevam o total para 408.622 óbitos e 14.779.529 casos no país, informou hoje o executivo.

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde brasileiro e mostram uma diminuição face à semana anterior, uma vez que a falta de recursos humanos para testar e recolher dados durante os fins de semana e segundas-feiras causa impacto nos números apresentados, sendo que estes acabam por ser consolidados às terças-feiras, segundo explicações da própria tutela.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes, continua a ser o segundo país com mais mortes devido à covid-19 em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pela nação norte-americana e pela índia.