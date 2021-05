Actualidade

A chuva torrencial que está a atingir Manaus, na região amazónica, destruíram um abrigo que acolhia, sobretudo, migrantes venezuelanos e haitianos, noticiou na segunda-feira a imprensa local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a força da água alagou ruas e derrubou um muro, arrastando as tendas montadas no terreno daquele abrigo, numa das principais avenidas de Manaus, capital do estado do Amazonas.

A enxurrada fez com que muitos migrantes a viver no local perdessem todos os documentos e pertences. Equipamentos da administração do abrigo, como computadores e frigoríficos, também ficaram danificados.