Covid-19

As primeiras dez mil doses de vacinas da AstraZeneca, oferecidas pela Austrália a Timor-Leste, são esperadas em Díli na quarta-feira, no primeiro de vários carregamentos nas próximas semanas, disse hoje o embaixador do país.

"As primeiras dez mil doses chegam amanhã [quarta-feira]. Esperamos um novo carregamento ainda este mês", disse à Lusa Peter Roberts.

Este apoio australiano soma-se a um primeiro lote de 24 mil doses enviado para Timor-Leste, no âmbito do programa multilateral COVAX e insere-se num pacote de apoio da Austrália ao programa de vacinação timorense no valor de 18,8 milhões de dólares (15,6 milhões de euros).