Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram e quase 70 ficaram feridas, na segunda-feira, na Cidade do México, quando uma ponte do metropolitano de superfície ruiu à passagem de uma composição, disseram as autoridades.

"Até ao momento, e num balanço provisório, 13 pessoas morreram e 70 ficaram feridas e estão a ser levadas para diferentes hospitais", indicou, numa mensagem na rede social Twitter, a Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil da capital mexicana.

O acidente ocorreu à noite, quando uma ponte da linha 12 do metropolitano de superfície, perto da estação Olivos, no sul da capital, se desmoronou, no momento em que passava uma composição de várias carruagens.