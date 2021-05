Covid-19

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis não se compromete com uma "aprovação mais rápida" dos Planos nacionais de Recuperação e Resiliência, dado o prazo de dois meses para apreciação, mas espera os primeiros desembolsos em julho.

"Neste momento, não nos podemos realmente comprometer com uma via rápida ou uma aprovação mais rápida dos planos [do que previsto]", diz Valdis Dombrovskis, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Questionado sobre a ambição da presidência portuguesa do Conselho da UE, de ter os primeiros planos aprovados em meados de junho, o responsável pela pasta "Uma Economia ao serviço das pessoas", Valdis Dombrovskis recorda que a Comissão Europeia dispõe de "dois meses para a aprovação e há realmente muito trabalho a fazer para assegurar que todos os elementos sejam avaliados".