Covid-19

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis anuncia, em entrevista à Lusa, que "sem surpresa" as regras de disciplina orçamental de Bruxelas para os países deverão manter-se suspensas em 2022, dados os efeitos da pandemia na economia.

"Confirmaremos esta decisão em maio, no ciclo do semestre europeu e com as previsões económicas da primavera, mas eu diria que, sem grandes surpresas, é possível esperar que este seja um cenário bastante plausível, de manter a cláusula geral de salvaguarda ativa ainda em 2022, mas já não a partir de 2023", afirma Valdis Dombrovskis.

Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o responsável pela pasta de "Uma economia ao serviço das pessoas" assinala que a Comissão Europeia já partilhou a sua "avaliação preliminar sobre este assunto, dizendo que a cláusula geral de salvaguarda deveria ficar ativa até que a economia da União Europeia [UE] atinja o nível anterior à crise", isto é, que volte aos níveis de 2019.