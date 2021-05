Actualidade

O Governo de Macau anunciou hoje a criação de uma comissão de trabalho para acelerar a integração na Área da Grande Baía, um plano de criação de uma metrópole mundial lançado pelo Presidente chinês, Xi Jinping.

A Comissão de Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional visa "coordenar os planos gerais" e "os trabalhos preparatórios" da participação e contribuição do território na construção de dois projetos chineses: 'Uma Faixa, Uma Rota' e a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O objetivo passa ainda por promover e realizar estudos e planeamento "com vista à formulação das respetivas estratégias políticas", de acordo com uma nota divulgada no Boletim Oficial do território.