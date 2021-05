Actualidade

O balanço de mortos após a queda de uma ponte do metropolitano de superfície na Cidade do México, durante a passagem de uma composição, subiu para 20 e cerca de 70 outras pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.

O acidente, ocorrido por volta das 22:00 de segunda-feira, horário local (04:00 de hoje em Lisboa) perto da estação de Olivos, na linha 12 do metro, que corta o sul da capital mexicana, deixou cerca de 70 feridos, disse a autarca Claudia Sheinbaum, que chegou rapidamente ao local.

Dezenas de bombeiros e equipas de emergência estavam ocupados a socorrer os feridos e a retirar os corpos de passageiros presos numa pilha de metal, entulho, cabos e trilhos deformados.