Actualidade

O diretor do Instituto Português do Oriente (IPOR) defendeu hoje em declarações à agência Lusa que as autoridades de Macau estão a fazer um "investimento notável" no ensino da língua portuguesa.

"Acho que por parte da Direção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude [DSEDJ] está a ser feito um investimento que acho notável. E se olharmos especificamente para o trabalho do Centro de Difusão de Línguas [CDL] da DSEJ, acho que esse trabalho está a ser desenvolvido não só em quantidade, mas também em qualidade", sustentou Joaquim Coelho Ramos, na véspera de ser assinalado o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

"Não só o ensino da língua portuguesa em escolas oficiais e particulares do ensino não superior tem vindo a crescer, mas também em qualidade, e tem sido colocada à disposição das escolas atividades complementares que ajudam este processo de ensino de aprendizagem", sublinhou.