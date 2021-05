Covid-19

Timor-Leste registou hoje o segundo pior dia de sempre desde o início da pandemia da covid-19 com um total de 129 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2, dos quais 31 com sintomas da doença.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que nas últimas 24 horas se registaram 102 novos casos em Díli, onde a taxa de incidência e de prevalência continua a aumentar.

Registaram-se ainda 13 novos casos em Baucau, seis em Lautem, quatro em Viqueque, dois em Bobonaro e um cada em Aileu e Covalima.