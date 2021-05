Novo Banco

O PCP responsabilizou hoje os Governos do PSD/CDS e do PS pela situação no Novo Banco, alertou que o fundo de resolução usou recursos públicos e insistiu no "controlo público" do banco.

Num comentário à auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento público do Novo Banco, o PCP considerou que confirma o que "tem denunciado", ou seja, que "tanto a resolução do BES, decidida pelo Governo PSD/CDS, como a privatização do Novo Banco, decidida pelo Governo PS, não acautelaram o interesse público".

A auditoria, segundo um comunicado dos comunistas, vem "contribuir para desmistificar a ideia de que as verbas do Fundo de Resolução não constituiriam recursos públicos, mas sim recursos do sistema financeiro".