A petrolífera saudita Aramco obteve lucros líquidos de 21.717 milhões de dólares (18.000 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 30% do que no mesmo período de 2020, quando os efeitos da pandemia se começaram a fazer sentir.

Segundo o relatório de resultados publicado hoje pela empresa, as receitas entre janeiro e março atingiram 80.042 milhões de dólares, mais 19,9% do que no mesmo período do ano passado (66.759 milhões de dólares).

A Aramco explica que o aumento se deve principalmente ao facto de o mercado petrolífero estar "mais forte" e às "margens mais elevadas da refinação e produtos químicos, que compensaram parcialmente a menor produção", bem como os "preços mais elevados do petróleo e um melhor ambiente económico".