Actualidade

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique deteve cinco pessoas em flagrante quando pretendiam vender 11 pontas de marfim, na província de Tete, no centro do país, disse hoje à Lusa fonte policial.

"A detenção foi possível através de uma denúncia da Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC). Um dos nossos agentes fez-se passar por comprador e detivemos os homens em flagrante, no domingo", disse Celina Roque, porta-voz do Sernic em Tete.

Segundo a fonte, o primeiro grupo, de três pessoas, foi detido na cidade de Tete com quatro pontas de marfim e o segundo grupo, de duas pessoas, foi detido na vila de Chitima, no distrito de Cahora Bassa, com sete pontas de marfim, uma pele de leopardo e um esqueleto de pangolim.