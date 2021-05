Covid-19

A UEFA anunciou hoje que vai autorizar as seleções que participam no Euro2020, de 11 de junho a 11 de julho, a chamar 26 jogadores em vez dos habituais 23 devido à pandemia de covid-19.

Segundo o organismo de cúpula do futebol europeu, as seleções, incluindo Portugal, campeão europeu em título, terão na mesma 23 jogadores inscritos na ficha de jogo, para cada partida, mas poderão ajustá-la mediante o avançar do torneio.

A ideia de aumentar o corpo de convocados, que têm de ser submetidos até dia 01 de junho, é a de ajudar cada equipa a lidar com os potenciais riscos de infeção pelo novo coronavírus ou medidas de quarentena.