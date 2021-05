Actualidade

Longas filas formaram-se hoje de manhã em Madrid à porta dos colégios eleitorais, onde os madrilenos esperavam a sua vez de votar para o governo da região antes de irem trabalhar.

As assembleias de voto abriram às 09:00 (08:00 em Lisboa) e, nalguns casos, as centenas de pessoas à espera de votar, protegidas com máscaras e muito atentas à distância de segurança, esperavam de forma ordeira pela sua vez.

"Trabalho num café aqui ao lado e vou chegar ao trabalho mais tarde do que pensava", disse à Lusa Juan Carlos, visivelmente nervoso, a olhar para o relógio, e surpreendido pelo número de pessoas que já estavam à espera quando chegou.