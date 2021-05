Actualidade

A decisão de suspender por seis dias o treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, por declarações em 17 de outubro de 2020, foi atrasada pela suspensão dos prazos processuais, explicou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Em comunicado, o Sporting contestou o 'timing' e a justiça da decisão, tomada na segunda-feira, quando Rúben Amorim prestou declarações no processo sobre a falta de habilitações e nas vésperas de os lisboetas visitarem o Rio Ave, na quarta-feira, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

Ainda de acordo com o clube, que anunciou o recurso da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), o castigo imposto ao treinador ficou a dever-se a declarações sobre a sua expulsão no clássico com o FC Porto, em 17 de outubro de 2020, quando os rivais empataram 2-2, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a quarta jornada do campeonato.