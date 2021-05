Covid-19

Um quarto dos adultos da União Europeia (UE) já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou hoje a Comissão Europeia, celebrando o marco das 150 milhões de vacinas administradas no espaço comunitário.

"A vacinação está a ganhar velocidade em toda a UE: acabámos de passar os 150 milhões de vacinas" administradas, anuncia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa mensagem na rede social Twitter.

Juntamente com um vídeo comemorativo do marco, com fotografias de cidadãos europeus vacinados contra a covid-19, Ursula von der Leyen divulga que "um quarto dos europeus [adultos] já tomou a sua primeira dose".