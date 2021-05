Actualidade

O treinador José António Silva vai assumir o comando da seleção portuguesa de andebol feminino, substituindo Ulisses Pereira no cargo, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP).

O técnico de 56 anos regressa ao trabalho com seleções, depois de trabalhar entre 1989 e 1997 com as camadas jovens femininas, conseguindo um sexto lugar no Mundial de juniores de 1997.

Silva é conhecido pelo trabalho no Águas Santas, o último clube que orientou, mas também no Madeira SAD e no Benfica, em que venceu vários títulos.